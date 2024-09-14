Из центра Санкт-Петербурга снова отправляют рейсы на «метеорах»

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Компания «Петергоф Экспресс» (ГК «Астра Марин») возобновила рейсы «метеоров» из Петербурга в центр Кронштадта с набережной Макарова на Васильевском острове.

В пресс-службе организации утверждают, что от этого причала «метеоры» в Кронштадт не ходили более 20 лет. Более того, новый маршрут является самым быстрым для «метеоров» между Северной столицей и Кронштадтом, его продолжительность составляет всего 50 минут. Это на 10 минут быстрее, чем отправления с Адмиралтейской набережной, 2, в центре Петербурга, откуда «Петергоф Экспресс» выполняет еще четыре рейса ежедневно. От набережной Макарова отправляются два рейса в день — в 11 и 12 часов.

Причал у набережной Макарова был открыт весной этого года, восстановив исторический маршрут от Васильевского острова в Петергоф. Время в пути на этой линии составляет всего 30 минут.

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