В Костромской области открыт новый школьный технопарк «Кванториум»

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В ближайшее время такие же появятся в школах Волгореченска и Нерехты

Новый технопарк «Кванториум» открыт на базе школы № 36 в Костроме. На его оснащение привлечено 6,5 млн рублей. В современных лабораториях у школьников с 5 по 11 класс появилась возможность углубленно изучать предметы естественно-научной направленности.

Помещения, где оборудованы четыре лаборатории, отремонтированы. Они оснащены новым современным оборудованием — компьютерами, принтерами, цифровыми микроскопами, техникой для изготовления 3D моделей, учебными станками для лазерной резки, обработки дерева и металлов и многим другим. Здесь будут углубленно изучать физику, химию, биологию, технологию и робототехнику. Учителя для этого прошли необходимое обучение. Большей популярностью у школьников пользуется робототехника.

«Современное образование — залог успешного развития наших детей. Поэтому открытие „Кванториума“ — важное событие, как для наших детей, так и для педагогов. Это возможность совершенствоваться, повышать свой уровень. На дополнительных занятиях ребята будут заниматься исследовательской и проектной деятельностью, ставить различные опыты, участвовать в конкурсах. Это и важное направление для профориентации, уникальный шанс воспитать одаренных, перспективных ребят с осознанием, кем они хотят стать в будущем», — отметила руководитель школьного технопарка Оксана Павельева.

Кстати, заниматься в «Кванториуме» смогут ребята и из близлежащих школ. Дополнительными занятиями будет охвачено не менее 100 детей.

Сегодня в регионе уже действуют детский и мобильный технопарки «Кванториум», а также технопарк на базе гимназии № 3 в Шарье. Ежегодно более 30 тысяч школьников заняты по программам технической направленности.

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