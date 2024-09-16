«Фотон"-сварщик, «Протон"-фрезеровщик: что умеют атомные роботы

В Москве открылся демонстрационный зал промышленных робототехнических комплексов «Росатома». В бизнес­центре iCube свои способности продемонстрировала первая пятерка промышленных роботов различного назначения с атомными именами.

Машины представлены компанией «Атоминтелмаш», приобретенной два года назад отраслевым интегратором по робототехнике «Росатом Сервис». Вся продукция позиционируется на рынке под собственным брендом АИМ. В каталоге доступных под этим обозначением промышленных роботов гораздо больше — уже четыре десятка. Сгруппированы они по девяти сериям, отвечающим за тот или иной функционал на производстве. Каждая из серий получила свое атомное имя.

К примеру, «Кварк» — это компактные настольные манипуляторы с радиусом действия менее метра, «Электрон» — высокопроизводительные роботы с увеличенным радиусом досягаемости (до 3,1 м), «Гравитон» — уникальные сверхмощные роботы грузоподъемностью до 3 т. «Фермион» и «Бозон» — роботы-палетайзеры (укладчики) средней (от 8 до 25 кг) и сверхвысокой (от 0,5 до 3 т) грузоподъемности соответственно. Как они работают, можно представить, глядя на действия манипулятора-палетайзера высокой грузоподъемности М180-Д3200 из серии «Квант». При помощи вакуумных присосок он запросто поднимает тяжелую коробку и перемещает ее на большой поддон.

«Примерно четверть всех используемых в отечественной промышленности роботов-манипуляторов располагается в конце производственных линий, где они укладывают готовые изделия на палеты, — объясняет востребованность этой разновидности промышленных роботов коммерческий директор проектного офиса „Робототехника“ „Росатом Сервиса“ Дмитрий Кайнов. — В данном случае важно, что они умеют делать это быстро, освобождая человека от тяжелой монотонной работы и постоянно обеспечивая высокую производительность».



«Фотон» М6-Д2080Х легко сваривает криволинейные трубные отводы

«Протоны» — это универсальные шестиосевые роботы средней грузоподъемности (от 20 до 120 кг), предназначенные для работы в обрабатывающей промышленности. Одна из сфер их применения — обслуживание станков с числовым программным управлением. В демонстрационном зале «Протон» работает с фрезерной установкой в своей руке, но ее можно заменить на рабочий инструмент для шлифовки или напыления.

Рядом «Нейтрон» грузоподъемностью 210 кг перетаскивает стальной лист в гибочный пресс. «С такими операциями роботы справляются быстрее людей, при этом повышается уровень безопасности на производстве, — комментирует Дмитрий Кайнов. — Также достаточно часто подобные манипуляторы находят применение в автомобильной промышленности. Оптимальное соотношение грузоподъемности и радиуса действия (2,65 м) позволяет задействовать их на линиях контактной сварки».

Примерно каждый второй робот-манипулятор в отечественной промышленности занимается именно сваркой. Поэтому в демонстрационном зале располагаются еще два манипулятора, решающие эти задачи, — из серии «Фотон». Они специально спроектированы как сварщики. Их инновационное полое запястье обеспечивает короткие рабочие циклы и высочайшую точность траектории. А поставляемые в комплекте позиционирующие устройства (как одно-, так и двухосевые) помогают получить высококачественный непрерывный сварочный шов даже сложной геометрии — например, в трубных отводах.

Выставленная в демонстрационном зале продукция предназначена как для организаций атомной промышленности, так и для внеотраслевых заказчиков. На Нахимовском проспекте, 58, ждут всех.



Гендиректор «Росатом Сервис» Евгений Сальков и директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева

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