Производитель тепличных субстратов из Ростовской области начал экспорт в Иран

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Завод по выпуску субстратов для сельского хозяйства компании «Технониколь» в Красном Сулине отгрузил первую партию продукции в Иран. Экспортную партию вегетационных матов объёмом 1600 куб. м доставили автотранспортом на расстояние более 1700 км.

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, работающего с компанией «Технониколь», субстраты, изготовленные из минеральной ваты, предназначены для тепличного комплекса площадью свыше 200 га, где применяется гидропонная технология выращивания и производится около 17 тысяч тонн продукции в год (болгарский перец, баклажаны, томаты и другие овощи). Это открывает новые возможности для донского производства и укрепляет торговые связи региона с Ближним Востоком.

— Высокое качество наших материалов привлекло иранских клиентов, ранее традиционно применявших кокосовые тепличные субстраты, — сообщил директор завода «Технониколь» в Ростовской области Вячеслав Абакунов. — Минеральная вата, произведенная у нас с помощью передовых технологий из высококачественного сырья, составит им достойную конкуренцию.

— Помимо Ирана, ростовский завод «Технониколь» уже экспортирует тепличные субстраты в страны Южной Азии, Белоруссию и в ближайшие два года планирует нарастить долю экспорта до 25% от общего объема производства этой продукции, — говорит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. — География поставок внутри страны — регионы юга России и Северного Кавказа, где сконцентрировано почти 35% всех российских тепличных хозяйств.

По информации компании «Технониколь», потребители из Ирана смогут ежегодно приобретать до 25 тысяч куб. метров субстратов из каменной ваты, выпущенных на донском предприятии. Ассортимент поставляемой продукции планируется расширить: к вегетационным матам добавятся кубики для рассады и пробки для сеянцев.

Завод тепличных субстратов в Красном Сулине запущен осенью 2023 года и может изготавливать 160 тысяч куб. метров продукции в год, что покрывает потребности 1600 га российских тепличных хозяйств. Инвестиции «Технониколь» в этот проект — почти 530 млн рублей. Завод выпускает кубики для рассады, вегетационные маты и пробки для сеянцев. Все эти материалы применяются как заменитель грунта для овощей и цветов в теплицах, специализирующихся на малообъемной гидропонной технологии.

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