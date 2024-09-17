В России стартовали продажи нового поколения внедорожников «Соболь»

© s.auto.drom.ru

Как стало известно ранее, за полноприводный «Соболь NN» будут просить 3 615 000 рублей. Новинка оснащается 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, с которым идёт шестиступенчатая механическая коробка.

В трансмиссии реализованы жёстко подключаемый полный привод, электронное управление раздаточной коробкой, блокировка заднего дифференциала и понижающая передача (передаточное число — 2,82).

В базовую комплектацию включены зимний пакет, антиблокировочная система тормозов, штатная медиасистема, предпусковой подогреватель и многое другое, включая 9-дюймовый центральный тачскрин.

Важно добавить, что величина дорожного просвета составляет 220, а независимая передняя подвеска отличается большими ходами (200 мм). Кроме того, автомобиль способен проходить броды глубиной до 500 мм.

Торговать новинкой будет дистрибьютор коммерческой техники, группа компаний СТТ.Объявлен старт продаж «Соболя NN 4×4». Для покупателей будут действовать особые условия гарантия — 4 года или 200 000 км пробега. Предполагается, что новинка заинтересует коммунальные службы, представителей бизнеса, а также семьи, увлекающиеся путешествиями и активным отдыхом.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

https://news.dr...m.ru/97897.html

https://www.aut....ru/news/58474/

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