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Космонавтика

Спутники после старта «Ангары-1.2» вывели на целевые орбиты

 © avatars.dzeninfra.ru

Космические аппараты после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» после старта была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

В настоящее время с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня, 17 сентября, в 10 часов 00 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

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Источник: https://www.aex.ru/news/2024/9/17/275858/

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Плесецк, Минобороны РФ, Ангара-1.2
  • alex4spb alex4spb
    17.09.2416:08:08

    новости +    

    зы: на той стороне большой лужи супостат уже клевещет, что полетели 2 военных КА серии МКА.

    #1288994
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      17.09.2416:35:49

      2 военных КА серии МКА.

      По мнениям западных и неофициальных российских источников, в ходе запуска 15 октября с помощью ракеты-носителя «Ангара-1.2» на орбиту под обозначением «Космос-2560» был выведен третий малогабаритный спутник оптической разведки нового поколения МКА-Р (серии «Разбег») разработки AO «Научно-производственная корпорация „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А.Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ», ранее Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики — ВНИИЭМ). Достоверность этих сведений и идентификации неизвестна. Рядом источников было сообщено, что масса выведенного спутника составляет 150 кг. По западным данным, спутник «Космос-2560» обращается на орбите высотой 335×353 км с периодом 91 минута. По сведениям западным источников, предположительно, спутники серии «Разбег» оснащены цифровой камерой разработки ОАО «Пеленг» (Белоруссия), имеющей максимальное разрешение 0,9 метра в панхроматическом режиме.

      https://bmpd.li...om/4599617.html

      #1289001
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    17.09.2418:02:20

    Отличная новость!

    Но… «Маловато будет. Маловато!»

    #1289007
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      17.09.2418:23:18

      Конечно, надо больше. Но тут важно качество изображения, но и согласно принципу «первый блин комом» должно быть больше таких аппаратов.

      #1289008
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