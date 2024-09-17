Спутники после старта «Ангары-1.2» вывели на целевые орбиты

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Космические аппараты после старта «Ангары-1.2» выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» после старта была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

В настоящее время с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сегодня, 17 сентября, в 10 часов 00 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

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