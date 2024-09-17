В Крыму протестировали пригородный автобус НЕФАЗ

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В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса НЕФАЗ-5299-31-52.

Автобус тестировался водителями и специалистами крупнейшего транспортного предприятия в Крыму «Крымтроллейбус» в течение месяца. За время эксплуатации он проехал около 8 тысяч километров и перевёз свыше 11 тысяч пассажиров по пригородному маршруту «Симферополь — Красное». Среднесуточный пробег составил 300 км. В итоговом отчёте эксплуатирующей организации отмечено, что автобус получил высокую оценку как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. По мнению перевозчика, НЕФАЗ-5299-31-52 имеет приятный дизайн, комфортабельный салон, грамотную эргономику. Также положительно отмечены ездовые свойства (управляемость, разгонная и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.

Рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ-5299-31-52 — это эффективное решение для пригородных маршрутов и перевозки персонала. Отличительной особенностью рестайлинговой модели от автобуса прошлого поколения является наличие накопительной площадки и аппарели для перевозки маломобильных пассажиров, которые соответствуют требованиям «Доступной среды». Кузов автобуса НЕФАЗ-5299-31-52 выполнен из стеклопластиковых панелей. Модель комплектуется двигателем КАМАЗ мощностью 221,5 кВт, автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, что обеспечивает плавность хода, комфорт и манёвренность.

При разработке рестайлинговой модели инженеры позаботились и об удобстве водителей. Их рабочее место также было усовершенствовано: улучшен обзор, установлена эргономичная панель приборов, которая обеспечивает полное отображение всех рабочих органов управления автобуса. Кроме того, в рестайлинговой модели отсутствуют ступени при входе в салон, автобус оснащён системой «книлинг» для удобного входа пассажиров. Общая пассажировместимость — 86 человек.

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