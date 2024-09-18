Донецкий металлургический завод увеличивает производство

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Донецкий металлургический завод утроил выпуск стали, который в августе достиг 22,6 тыс. тонн.

Сейчас на ДМЗ работает электросталеплавильный цех. Прокатное производство намерены возобновить в сентябре-октябре, запустив два из трёх станов. В режиме горячей консервации остаются две домны. «Запуск доменного производства — это серьезный технический, организационный и финансовый вызов. По сути, это запуск отдельного большого предприятия в составе нашего действующего предприятия. Мы такую задачу себе ставим. Весь возвратный потенциал, все необходимое техническое оборудование сохранено, основной костяк технологического персонала также находится в штате предприятия», — сообщили на предприятии.

В настоящее время вся сталь идёт на экспорт, в основном это государства Черноморского и Средиземноморского бассейнов.

Основными потребители запускаемого прокатного производства станут предприятия на территории России и СНГ.

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