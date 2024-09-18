ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность

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Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» успешно завершила комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. В его составе впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех).

Оборудование энергоблока прошло комплексные испытания и отработало 72 часа на максимальной нагрузке, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны. Все заявленные технические характеристики были подтверждены."Запуск третьего энергоблока ТЭС «Ударная» стал важнейшим шагом в решении задачи достижения технологического суверенитета и энергетической безопасности государства в целом. Корпорация динамично развивает направление энергетического машиностроения и намерена продолжать строительство современных, эффективных и надежных объектов генерации.

Задействованная на ТЭС газовая турбина ГТД-110М создана на замену импортным агрегатам и является долгожданным генерирующим оборудованием для отечественной энергетики", − сказал Первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.Проект строительства ТЭС «Ударная» реализован в тесном сотрудничестве с ПАО Сбербанк.

Работы были проведены в условиях беспрецедентных санкционных ограничений с применением инновационных отечественных технологических решений. ТЭС «Ударная» является наиболее технически совершенной парогазовой тепловой электростанцией в стране.Проект особенно важен для Краснодарского края и всего Юга России с учетом стремительного роста потребления электрической энергии и мощности в регионе. Новая ТЭС позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия региона, а также повысит надежность энергосистемы в период максимума нагрузок.

Газовая турбина большой мощности ГТД-110М — первая отечественная энергетическая установка такого класса, призванная заменить иностранные аналоги. Турбина предназначена для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок.В марте этого года стартовала эксплуатация первого энергоблока ТЭС «Ударная» мощностью 230 МВт. В апреле был запущен аналогичный второй энергоблок. Установленная мощность станции с учетом третьего энергоблока составит 560 МВт. В настоящий момент прорабатывается проект дальнейшего расширения мощностей ТЭС «Ударная».

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