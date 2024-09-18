Новый корпус реабилитационного центра «Большой Тараскуль» открылся в Тюмени

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Реконструкция ямальской здравницы в Тюмени стала возможной благодаря программе «Сотрудничество». Центр ежегодно принимает порядка 1200 ямальцев, теперь его мощности вдвое больше. Площадь нового корпуса почти 20 тысяч метров, здание состоит из шести блоков переменной этажности — от двух до трёх этажей. Оно соединено со старым корпусом тёплым переходом, что обеспечит комфорт посетителей в холодное время года.

В новом здании северянам будут доступны ещё 67 двух-, трёх- и четырёхместные номера, способные вместить 150 человек. Для маломобильных пациентов обустроили комнаты на первом этаже нового корпуса. В путевку включено питание, проживание и спектр медицинских и социальных услуг. В пищеблоке также установлено новое современное оборудование, обустроен комфортный обеденный зал.

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© yanao.ru

Душевой зал оснастили водородным бальнеогенератором, который позволит пройти курс противовоспалительного и антиаллергического оздоровления как детям, так и взрослым. Автоматизация процесса в грязелечебнице позволит в два раза увеличить поток пациентов. Одновременно услуги смогут получать до семи человек.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

В санатории появился погружной бассейн — такие есть всего в нескольких здравницах в России. Специальная рельсовая система поможет пациентам спускаться и перемещаться. В бассейне будут проводить занятия по аквааэробике.

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Досуг северян будет организован в новых современных пространствах. Впервые в распоряжении гостей центра появились тренажерный и спортивный, танцевальный и концертный залы. В концертном зале планируются постановки спектаклей, будет преподаваться ораторское искусство. Созданы комфортные пространства для занятий лечебной физкультурой как индивидуально, так и в группе. Ими смогут пользоваться все посетители, независимо от того, в каком корпусе они разместились.

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Расширился спектр медицинских услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению. Появилось новое оборудование для лечения детей с расстройствами аутистического спектра, а также задержкой речевого развития. Специалисты центра разработали уникальные программы восстановления, которые помогут детям развить навыки общения и улучшить социальную адаптацию.

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В «Большом Тараскуле» будут предоставлять услуги по лечению послеожоговых и рубцовых контрактур. Комплексный подход к лечению поможет минимизировать последствия и ускорить восстановление.

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Помогут здесь и пациентам после нейрохирургических операций, а также детям с церебральным параличом и последствиями черепно-мозговых травм. Эти программы будут включать как медицинскую, так и психологическую помощь.

Для детей в новом корпусе предусмотрены возможности для увлекательного и познавательного отдыха: две просторные игровые комнаты, учебный класс, мастерские для мальчиков и девочек, а также комната с автотренажерами для практического изучения правил дорожного движения.

© yanao.ru

© yanao.ru

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