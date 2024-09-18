Аппараты лазерной сварки LightWELD XR LITE отечественного производства

LightWELD XR LITE представляет собой высокопроизводительный сварочный станок, способный обеспечить проплавление алюминия и стали до 3,05 мм. Этот аппарат также превосходно справляется с нержавеющей сталью, титаном, оцинкованными металлами и сплавами из никеля.

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С применением этого оборудования гарантируется максимальное качество сварного шва, одновременно обеспечивается минимизация временных и финансовых затрат, что делает его идеальным решением для различных производственных нужд.

© htf-clean.com

LightWELD XR LITE оборудован воздушной системой охлаждения и имеет рукав длиной 5 метров, который отвечает за удобство и гибкость в работе. Управление мощностью осуществляется в диапазоне от 10% до 100%, что позволяет собственноручно настраивать аппарат для выполнения различных задач.

© htf-clean.com

Также в него встроены разные режимы для очистки, что существенно упрощает рабочий процесс. Управление станком происходит при помощи ручек и индикаторов, отвечающих за мощность лазера, частоту колебаний и ширину шва. Кроме того, в авторском дизайне модели предусмотрены специальная кнопка, позволяющая выбирать режим сварки, и переключатель для включения системы вручную.

© htf-clean.com

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