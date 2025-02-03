Массивные турбины из Санкт-Петербурга почистили лазерной установкой, разработанной в России

Массивные турбины из Санкт-Петербурга почистили лазерной установкой, разработанной в РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Совсем недавно установки лазерной очистки на российском рынке были или привезенными из Китая решениями, или чем-то маломощным и неспособным очистить серьезные загрязнения на серьезных же промышленных объектах. Но теперь ситуация поменялась, и, вполне возможно, что уже через несколько лет каждый крупный завод или предприятие России будет иметь в своем штате мощный аппарат лазерной очистки.
Первый шаг на этом пути уже сделал производитель промышленных турбин из Санкт-Петербурга, привлекший на свою площадку специалистов с аппаратами лазерной очистки российского производства.
На фото примеры того, что было до и что получилось после. Результат говорит сам за себя.
Лазеру по силам самые разные виды загрязнений, даже застарелые и въевшихся. Базирующаяся в Москве компания «ВИТУЛУС СМЕ» предлагает самые разные решения, которые подойдут и для малых предприятий/работы «частников», а также для больших промышленных объектов. Активно участвуя в общероссийском импортозамещении, делаем вклад и в развитие столичного машиностроения!
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