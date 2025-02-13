Московские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге — объект, хорошо знакомый не только петербуржцам и жителям других городов России, но также иностранцам, которые приезжают посмотреть на красоту северной столицы. Оборудование лазерной очистки от «ВИТУЛУС СМЕ» оказалось причастно не только к обновлению, но к настоящему спасению этого исторического объекта.

© htf-clean.com

С помощью лазерных установок получилось быстро и максимально бережно оказать помощь профессиональным реставраторам и обновить фигуры медных крылатых гениев, держащих щиты с изображением гербов в прошлом существовавших российских губерний.

© htf-clean.com

Но реставрация — не единственное событие этого проекта. При работе на объекте реставраторы обнаружили тайник — металлическую коробку, в которой нашли шесть монет российской чеканки, купюру в сто рублей, крестик из серебра, несколько значков, которые уже передали в Государственный музей городской культуры.

Заверяем, что никто из медных гениев не пострадал от высокоточного лазера производства московской компании «ВИТУЛУС СМЕ». Напротив, после очистки они «заиграли» новыми «красками» и еще многие годы будут радовать жителей и гостей Санкт-Петербурга.

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