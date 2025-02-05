Российские лазерные установки научили очищать газовые турбины

Российские лазерные установки научили очищать газовые турбиныСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Занимающаяся производством оборудования лазерной очистки компания из Москвы последние годы не только активно вкладывается в общероссийское импортозамещение и столичные промышленные показатели. Теперь отечественные производства, нуждающиеся в промышленном клининге, обращаются уже не к импортному оборудованию из того же Китая, ФРГ или США, а закупают устройства из России.
Находящаяся в Москве компания «ВИТУЛУС СМЕ», которая очень активна на рынке промышленной очистки, динамично вкладывается в процесс импортозамещения.
Компания располагает и портативными приборами, которые подходят «частникам» или небольшим предприятиям (например, станциям техобслуживания), но также имеет в каталоге и мощные установки, готовые справляться с мощными же промышленными загрязнениями.
На фото результат работы оборудования лазерной очистки на одном из крупных предприятий, работающих с газовыми турбинами. Аппараты российского производства смогли без остановки важных производственных процессов на долгий срок справиться с мощным загрязнением.
Результат — лопатка газовой турбины после очистки снова пригодна к работе и выглядит как новая.
Доступно и видео процесса очистки лопатки лазерной турбины.
Лазерная очистка также эффективна при работе с камнем, тонколистовым металлом, пластиком, резиной и даже с деревом. Поэтому подобные установки находят применение в самых разных отраслях, где нужна соответствующая обработка.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
vitulussme