Кингисеппский машзавод запустил в серию первый отечественный безэкипажный катер для военных задач

На Кингисеппском машиностроительном заводе (Ленинградская область) запущен в серию первый отечественный безэкипажный катер для военных задач.

© flagman-news.ru

Тяжелый многофункциональный возвращаемый гидрографический безэкипажный катер может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой.

Катер можно использовать для доставки грузов, проведения разведки и несения на борту управляемого оружия.

«У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше», — рассказал Михаил Даниленко, управляющий директор холдинга КМЗ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.