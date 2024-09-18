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Армия и Флот

Кингисеппский машзавод запустил в серию первый отечественный безэкипажный катер для военных задач

На Кингисеппском машиностроительном заводе (Ленинградская область) запущен в серию первый отечественный безэкипажный катер для военных задач.

 © flagman-news.ru

Тяжелый многофункциональный возвращаемый гидрографический безэкипажный катер может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой.

Катер можно использовать для доставки грузов, проведения разведки и несения на борту управляемого оружия.

«У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше», — рассказал Михаил Даниленко, управляющий директор холдинга КМЗ.

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Источник: https://flagman-news.ru/news/cudoct...hnyi_kater_dlya_voennyh_zadach.html

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Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область, безэкипажный катер
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.09.2418:47:27

     © cdn.iz.ru

    Характеристики морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир"

    Длина дрона 7 м, а ширина 2,5 м. Он может нести полезную нагрузку различного назначения и развивать скорость до 45 км/ч. Дальность действия до 270 миль. Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели.

    «Визир» — многоразовый дрон. Он возвращается в исходную точку по истечении времени или по прохождению заранее заданных точек.

    По словам представителя холдинга, в беспилотнике все комплектующие отечественного производства — от двигателя до системы управления.

    — Еще одно преимущество — за нами огромное предприятие, которое может организовать массовый и серийный выпуск. Речь идет о многих сотнях изделий в год. При необходимости можно дополнительно продолжать наращивать производительность и далее, — подчеркнул управляющий директор холдинг.

    Преимущества безэкипажных катеров

    По словам военного эксперта Юрия Лямина, безэкипажные катера сейчас только набирают популярность.

    — Чаще используют морские катера-камикадзе, но и разведчики весьма перспективны. Они достаточно небольшие, поэтому создать и выпустить в больших количествах не сложно, и в случае потери не жалко. Понятно, что разработка не самая дешевая, но главное — не будет потери человеческого экипажа, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Этот проект должен привлечь внимание наших военных, ведь он выглядит достаточно неплохо. К сожалению, у нас нет системы спутниковой связи Starlink, как у противника. Она обеспечивает больший радиус применения.

    Военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин назвал одним из главных преимуществ разработки возможность выполнения задачи без привлечения людей, благодаря чему будут сохранены многие жизни.

    — Прежде всего, его нужно отправить морякам-черноморцам, — рассказал он «Известиям». — Именно там сейчас идут боевые действия, и жизни людей подвержены риску. А этот дрон можно послать впереди, и пойти за ним следом. Конечно, он может не вернуться, но человеческая жизнь всегда важнее. Хотелось бы, чтобы беспилотник как можно быстрее оказался в руках наших военных.

    Сейчас нет смысла использовать безэкипажные катера против украинского флота, так как он уже практически уничтожен, однако в будущем эта разработка может оказаться весьма актуальной, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

    — Рано или поздно нам снова придется вести наступательные действия на правом берегу Днепра, и тогда этот беспилотник будет полезен в доставке грузов, — отметил эксперт. — А также для ведения разведки оставшихся под контролем Украины портов, в частности Одессы. Да и противник у нас изобретательный. Сейчас ходят разговоры, что ВСУ запускают безэкипажные катера с гражданских кораблей или замаскированных под них.

    Работа для этого дрона найдется, верховное командование требует, чтобы по максимуму берегли наших солдат — поэтому лучше потратить железо, чем отправлять на риск наших людей, отметил Дмитрий Болтенков.

    https://iz.ru/1...-plavuchii-dron

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:47 18.09.24
    #1289068
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