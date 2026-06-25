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Katamaran Судостроение и судоходство

КМЗ передал 56 аэролодок для МЧС России

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) передал 56 аэролодок для МЧС России.

© flagman-news.ru

Контракт на поставку выполняется с опережением графика: с ноября 2025 года по июнь 2026 года КМЗ изготовил и передал ведомству 56 аэролодок, и сейчас поставка выходит на завершающий этап.

КМЗ успешно испытал аэролодку из финальной партии, поставляемой в адрес МЧС России. Испытания подтвердили готовность судна к работе в сложных климатических и ледовых условиях, для которых аэролодки КМЗ создавались изначально.

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Источник: flagman-news.ru

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