КМЗ передал 56 аэролодок для МЧС России
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) передал 56 аэролодок для МЧС России.
Контракт на поставку выполняется с опережением графика: с ноября 2025 года по июнь 2026 года КМЗ изготовил и передал ведомству 56 аэролодок, и сейчас поставка выходит на завершающий этап.
КМЗ успешно испытал аэролодку из финальной партии, поставляемой в адрес МЧС России. Испытания подтвердили готовность судна к работе в сложных климатических и ледовых условиях, для которых аэролодки КМЗ создавались изначально.
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