СЗ «КМЗ» в 2024 году изготовил 79 катеров для силовых структур России

На СЗ «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) в 2024 году изготовлено 79 катеров для силовых структур России. Заказчику отгружено 34 единицы, еще 45 изготовлено.

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В 2025 году на заводе планируется изготовить более 100 катеров различных типов.

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