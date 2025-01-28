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Katamaran 28 января 2025, 13:45 60 Судостроение и судоходство

СЗ «КМЗ» в 2024 году изготовил 79 катеров для силовых структур России

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На СЗ «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) в 2024 году изготовлено 79 катеров для силовых структур России. Заказчику отгружено 34 единицы, еще 45 изготовлено.

 © kmz1.ru

В 2025 году на заводе планируется изготовить более 100 катеров различных типов.

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Источник: https://kmz1.ru/news/kmz-v-2025-god...a-rossijskix-silovyix-struktur.html

Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область, катер
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