СЗ «КМЗ» в 2024 году изготовил 79 катеров для силовых структур России

Katamaran 28 января 2025, 13:45 60 Судостроение и судоходство
СЗ «КМЗ» в 2024 году изготовил 79 катеров для силовых структур РоссииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На СЗ «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) в 2024 году изготовлено 79 катеров для силовых структур России. Заказчику отгружено 34 единицы, еще 45 изготовлено.
В 2025 году на заводе планируется изготовить более 100 катеров различных типов.
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