В Ингушетии открыли первый в регионе Северо-Кавказский колледж полиции
«Северо-Кавказский колледж полиции открылся в Назрани. У молодых людей появилась возможность пройти обучение для службы в правоохранительных органах, не выезжая за пределы региона», — сказал представитель администрации.
По словам собеседника агентства, на церемонии студенты произнесли клятву, пообещав быть верными закону, защищать права граждан и бороться с преступностью.
Прием проводился на базе 9-х и 11-х классов, обучение — по очной и очно-заочной формам.
Помимо основ юриспруденции и социологии в программе различные учения, занятия по самообороне и стрельбе.
С началом учебы студентов поздравил замглавы МВД по республике Багомед Мамаев, который заявил, что ведомство будет оказывать колледжу помощь в подготовке кадров для полиции.
Обучение в колледже будет проходить в том числе под руководством ветеранов министерства внутренних дел.
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