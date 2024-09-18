В Ингушетии открыли первый в регионе Северо-Кавказский колледж полиции

«Северо-Кавказский колледж полиции открылся в Назрани. У молодых людей появилась возможность пройти обучение для службы в правоохранительных органах, не выезжая за пределы региона», — сказал представитель администрации.

По словам собеседника агентства, на церемонии студенты произнесли клятву, пообещав быть верными закону, защищать права граждан и бороться с преступностью.

Прием проводился на базе 9-х и 11-х классов, обучение — по очной и очно-заочной формам.

Помимо основ юриспруденции и социологии в программе различные учения, занятия по самообороне и стрельбе.

С началом учебы студентов поздравил замглавы МВД по республике Багомед Мамаев, который заявил, что ведомство будет оказывать колледжу помощь в подготовке кадров для полиции.

Обучение в колледже будет проходить в том числе под руководством ветеранов министерства внутренних дел.

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