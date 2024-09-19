На Балтийском заводе стартовал монтаж валопроводов на ледоколе «Чукотка».

Специалисты петербургского предприятия погрузили на корму судна первый гребной вал, к которому крепится гребной винт ледокола.

Вес вала со ступицей и двумя лопастями превышает 83 тонны. На судне будут установлены три валопровода из углеродистой стали. Длина гребного вала средней линии составляет 13 м, а бортовых — 16,5 м, при диаметре 840 мм.

Валопроводы, устанавливаемые на атомный ледокол «Чукотка», изготовлены и протестированы на Балтийском заводе с учетом работы в суровых арктических условиях, что обеспечивает безопасность и маневренность судна, отметил руководитель проекта УАЛ «Чукотка» Сергей Коваленко.

«Чукотка» — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно было заложено в декабре 2020 года, а в этом году планируется его спуск на воду.

Длина ледоколов проекта 22220 составляет 174 м, ширина — 34 м, осадка — 10,5 м / 9,3 м. Мощность достигает 60 МВт, водоизмещение — 33,54 тыс. тонн, расчетный срок службы — 40 лет, а численность экипажа составляет 54 человека.

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