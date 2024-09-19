Обновленный боевой модуль «Нарвал» начали устанавливать на военные катера

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Специалисты «Электромашины» завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем «Нарвал».

В рамках государственного контракта перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям. От базового образца он отличается большим набором функций и улучшенными характеристиками: применен новый прицел (с новыми матрицами с более высоким разрешением), усовершенствован блок управления и модернизирован вычислительный модуль. Кроме того, сам корпус стал более защищенным.

Боевые модули были изготовлены в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке «Электромашины», а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории.

Уже в Севастополе силами специалистов конструкторской, технологической и сервисной служб «Электромашины» боевые модули «Нарвал» были смонтированы на военные катера, после чего успешно прошли приемочные испытания.

«Сегодня рабочие, инженеры и конструкторы ОПК успешно продолжают традиции отечественного оружейного дела. У всех нас — производителей стрелкового оружия, бронетанковой техники, артиллерийских и ракетных систем, боеприпасов и других — единая славная история и общее стремление: укрепить обороноспособность и обеспечить безопасность нашей Родины! Благодаря совместным усилиям оборонщиков российское оружие по праву считается одним из лучших в мире. А главной наградой для всех нас являются доверие и уверенность в технике российских солдат. И сегодня я от всей души желаю всем российским оружейникам сил и энергии для новых трудовых побед, столь необходимых нашему Отечеству!», — отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

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