ГК «Бештау» запустила первую отечественную линию по производству твердых печатных плат

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«ГК Бештау отыграла 35 лет отставания в области радиоэлектроники одним движением!», сообщает телеграм-канал предприятия. Платы производят на российском оборудовании, из российского сырья и российских компонентов.

Создание оборудования такого класса — симбиоз работы компаний, входящих в радиоэлектронный кластер «Бештау». Станок изготовила компания «Ростинтех». Контроллер произвела группа компаний «НЭТ». Внутри контроллера управляющая плата «Бештау».

Основатель группы компаний Олег Осипов рассказал, что в настоящее время производственная линия выпускает 18 кв.м продукции в смену.

«Эта линия в ближайшие 3-4 месяца будет модернизирована, и объем выпуска будет доведен до 36 кв. м в смену. То есть 450 материнских плат мы сможем делать на этом оборудовании за одну смену».

Осипов добавил, что в настоящее время на данном оборудовании «Бештау» выпускает платы 4-5 класса сложности. В планах группы компаний довести класс сложности до шестого. Для этих целей «Бештау» запустит еще одну производственную линию на новой площадке.

«Шесть слоев — это пока наш технологический потолок. 10-12-слойные печатные платы пока приходится закупать за рубежом, но это вопрос времени».

«Бештау» планирует производить платы как для собственных нужд, так и для других предприятий радиоэлектронной промышленности.

Группа компаний «Бештау» — разработчик и производитель российской радиоэлектронной техники. У нее две производственных площадки в двух городах — Ростове-на-Дону и Ессентуках.

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