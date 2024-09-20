Аппараты лазерной сварки LightWELD XR отечественного производства

Станок LightWELD XR — новинка отечественного импортозамещения. Он представляет собой мощный сварочный аппарат, способный проплавлять стали и алюминий до глубины 6,35 мм. Это стало возможным благодаря более мощному лазерному лучу, обеспечиваемому волоконным лазером IPG мощностью 1500 Вт.

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Данная модель обеспечивает легкую обработку даже металлов с отражающей поверхностью, что делает его идеальным для обработки меди и титана. При этом высокая точность очистки и качество шва достигаются при минимальных затратах времени, обеспечивая экономическую эффективность.

© htf-clean.com

Компактные размеры основного блока станка (316×641×534 мм) позволяют легко разместить LightWELD XR в любом производственном пространстве, а воздушное охлаждение и уникальный авторский дизайн обеспечивают долговечность и стабильность работы оборудования.

© htf-clean.com

Длина рукава составляет 5 метров, с возможностью удлинения до 10 метров, что предоставляет дополнительную гибкость в использовании. Удобный интерфейс станка включает калибровку мощности, разные режимы очистки и сварки и многое другое. Портативный сварочный пистолет позволяет эффективно и корректно направлять процесс, а степень очистки до 15 мм обеспечивает дополнительную универсальность.

© htf-clean.com

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