В Тюмени открыли обновленный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии

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Новый лабораторный корпус областного Центра гигиены и эпидемиологии открыли в Тюмени 19 сентября. Установленное там современное оборудование поможет многократно расширить количество показателей, исследуемых специалистами.

В нем установлено современное оборудование. Оно позволит специалистам проводить более широкие и точные исследования воды, воздуха, продуктов питания и витаминов на соответствие требованиям технических регламентов.

Открытие нового корпуса приурочено к 80-летию санитарной эпидемиологической службы Тюменской области.

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