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В Тюмени открыли обновленный лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии

 © 72.rospotrebnadzor.ru

Новый лабораторный корпус областного Центра гигиены и эпидемиологии открыли в Тюмени 19 сентября. Установленное там современное оборудование поможет многократно расширить количество показателей, исследуемых специалистами.

В нем установлено современное оборудование. Оно позволит специалистам проводить более широкие и точные исследования воды, воздуха, продуктов питания и витаминов на соответствие требованиям технических регламентов.

Открытие нового корпуса приурочено к 80-летию санитарной эпидемиологической службы Тюменской области.

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Источник: https://72.rospotrebnadzor.ru/content/465/127532/

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Тюмень
  • lapshin-89 lapshin-89
    20.09.2422:52:10

    Да уж… Много пафоса, вот только правды мало.

    Корпус уже два года работает, и не новый, а немного отремонтированный, ну и по финансам не всё прозрачно…

    Ремонт этого корпуса тяжким бременем отразился на сотрудниках.

    Говорю, что знаю, сам тут работаю.

    Простите, но голосовать за новость не буду.

    Отредактировано: lapshin-89~22:56 20.09.24
    #1289203
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