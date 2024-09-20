«Иноходец» бьет издалека и свысока: история создания и основные характеристики дрона

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Крылатые разведывательно-ударные беспилотники среднего класса «Иноходец» успешно применяются для очистки той территории Курской области, в которую вторглись регулярные части ВСУ.

За короткое время в середине сентября этот беспилотник уничтожил украинскую систему залпового огня М270 MLRS американского производства с боекомплектом в количестве 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава, а затем несколько единиц вражеской бронетехники.

В самом начале спецоперации довольно активно использовались чисто разведывательные беспилотники «Орион» и их боевая версия «Иноходец». Затем упоминание об этих аппаратах исчезло из информационного пространства. Вызвано это было тем, что противник активизировал систему ПВО, которую подавить изначально не удалось. Выполнять свои задачи относительно большим по размерам и не рассчитанным на активное маневрирование беспилотным летательным аппаратам стало затруднительно. Кстати, по той же причине в зоне СВО оказались совершенно неэффективны турецкие «Байрактары», на которые Киев возлагал очень большие надежды. Доминировать стали БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» и FPV-дроны.

За прошедшее время «Иноходец» был значительно доработан с учетом полученного опыта, усовершенствовано управление, появились новые боеприпасы, шло количественное накопление этих беспилотников. В Курской области состоялось боевое испытание обновленных беспилотников самолетного типа. И оно прошло удачно.

Напомним историю создания «Иноходца» и его основные характеристики. Первым появился «Орион», нацеленный на гражданское использование. На его борту предусматривалось размещение различного мониторингового оборудования или радиоретрансляторов.

Основные характеристики «Ориона» таковы: размах крыльев — 16 метров, длина аппарата — 8 метров, взлетная масса — 1200 кг, максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг, продолжительность непрерывного полета — не менее 24 часов, крейсерская скорость — 180 км/час, может подниматься на высоту 7500 метров.

Для «Ориона» был специально разработан достаточно оригинальный движитель — двухлопастной винт, сделанный из композиционных материалов. Аппарат снабжен уникальной противообледенительной системой, что дает возможность использовать его зимой и в северных широтах.

«Орион» прошел тестирование в Сирии. Результаты оказались, можно сказать, отличными. Было решено запускать в серию боевой вариант этого беспилотника, названный «Иноходец-РУ». Буквы РУ как раз и говорят о его предназначении — разведывательно-ударный.

Боевую версию оборудовали тремя точками подвески — две под консолями крыльев, одна под фюзеляжем. Для «Иноходца» разработали целую гамму управляемых и неуправляемых боеприпасов массой 20, 50 и 100 кг. Адаптировали к применению управляемой авиационной ракеты «Вихрь», что значительно усилило его возможности.

«Иноходец» вернулся в зону боевых действий и теперь будет работать там постоянно. Тем более что новое ракетное оружие позволяет бить по вражеским целям, не входя в противовоздушную оборону противника.

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