Новый детский сад открыли в Перми

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В Свердловском районе Перми открыли новый детский сад

В микрорайоне Юбилейный открыли новый детский сад «Динамика», рассчитанный на 240 детей. Детский сад будут посещать как малыши ясельной группы, так и ребята из подготовительных групп.

У садика трехэтажное здание площадью 1500 квадратных метров. Возле здания сделали игровые зоны и детские площадки. В здании есть отдельные кабинеты для физкультуры, музыки, медицинский кабинет, пищеблок, другие тематические кабинеты. Садик оснастили современной техникой: интерактивными панелями, интерактивным стол, ноутбуками, планшетами и программируемыми конструкторами.

Застройщик вёл работы на объекте с опережением графика и закончил строительство практически на полгода раньше срока. Во время открытия самой юной воспитаннице садика Агате Стабровской подарили сертификат на годовое посещение детской студии.

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