Новые автобусы НЕФАЗ для столицы Татарстана

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«КАМАЗ» поэтапно поставит в Казань 157 низкопольных газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 — первая партия из двадцати автобусов уже поступила в распоряжение заказчика.

Автобусы пополнили автопарк «ПАТП № 2», на который приходится около 80% всех автобусных перевозок в Казани. Преимущества нового транспорта лично оценил мэр города Ильсур Метшин. В ходе осмотра техники он отметил, что развитие общественного транспорта — один из приоритетных городских вопросов. «Мы провели транспортную реформу 15 лет назад, одними из первых в стране достигли высокого уровня обслуживания. Но время бежит, с растущей автомобилизацией, с растущим населением — а мы приросли за это время более чем на 200 тысяч жителей — назрели новые проблемы, одной из которых является обновление подвижного состава, — подчеркнул Ильсур Метшин. — При поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, на средства из республиканского и городского бюджетов, предприятий мы закупаем 157 автобусов». Глава Казани положительно оценил умеренную стоимость обслуживания нового транспорта, большой срок эксплуатации и наличие поблизости сервисной службы.

Новые автобусы вышли на городские маршруты 19 сентября. Следующая партия из 50 единиц НЕФАЗ-5299-40-57 поступит в Казань до конца месяца.

Автобус НЕФАЗ-5299-40-57 работает на экологичном природном газе, что позволяет снизить затраты на топливо. Предназначенные для столицы Татарстана НЕФАЗы оснащены двумя дополнительными газовыми баллонами, благодаря чему водители будут отрабатывать смену без заезда на дозаправку. Для безопасности в автобусах имеются датчики утечки газа. Также транспорт оснащён кондиционерами, системами видеонаблюдения, USB-розетками, медиасистемой с салонным экраном. К слову, казанцы хорошо знакомы с данной моделью: в 2020 году «КАМАЗ» поставил в столицу Татарстана свыше 70 аналогичных газомоторных автобусов НЕФАЗ.

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