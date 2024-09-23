Движение беспилотных грузовиков открыто на всей М-11 «Нева»

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Первый в России беспилотный логистический коридор открыли на форуме «Цифровая транспортация».

Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года. Беспилотные грузовики курсировали с лета 2022 года, но ранее водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город.

Сегодня на маршруте 22 машины. За полтора года они проехали более 3 млн км и перевезли свыше 330 тыс. кубометров грузов.

Теперь тестируется новый этап, когда водитель пересел на пассажирское место. Сегодня на маршрут вышли первые 4 беспилотных грузовика.

Всего к концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля.

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