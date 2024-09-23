Купол наружной защитной оболочки блока № 1 АЭС «Аккую» (Турция) установлен в проектное положение

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Российские и турецкие специалисты установили в проектное положение купол наружной защитной оболочки (НЗО) на первом блоке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции). Это последний элемент НЗО.

Вес купола составил 147,6 тонн. Его диаметр равен 34,7 метров. Установка тяжеловесной металлоконструкции в проектное положение заняла 6 часов и проходила при помощи самого мощного в мире гусеничного самоходного крана. В монтажных работах принимало участие 30 специалистов АЭС «Аккую». НЗО представляет собой один из физических барьеров глубокоэшелонированной защиты АЭС.

«Купол наружной защитной оболочки смонтирован в проектное положение на высоте c +57.100 по +65.400 метров. НЗО обеспечит надежность и безопасность реакторного здания. Ее прочная стальная конструкция способна выдержать экстремальные внешние воздействия, а также их сочетания. Следующим этапом будет бетонирование металлоконструкции НЗО высокопрочным бетонным раствором. Это позволит нам приступить к монтажу оборудования системы отвода тепла», — отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Специалисты АЭС «Аккую» сформировали металлический каркас наружной защитной оболочки купола первого блока. Оба яруса соединены при помощи сварки. Общий вес купольной части составил почти 500 тонн. Толщина стен после бетонирования составит 1,5 метра.

Наружная защитная оболочка формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать землетрясения интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64, ураганы силой до 60 м/с, цунами и ударные волны высотой до 10 метров.

Современные энергоблоки российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 оснащаются системой двойных (наружных и внутренних) защитных оболочек, которые обеспечивают максимальный уровень безопасности атомной станции и придают дополнительную прочность реакторному зданию. Кроме наружной, есть еще и внутренняя защитная оболочка (ВЗО). Она, в свою очередь, обеспечивает герметичность реакторного здания и служит опорой для трубопроводов, полярного крана, при помощи которого на этапе эксплуатации АЭС выполняются операции по обслуживанию реактора.

Справка

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

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