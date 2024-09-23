«Калашников» завершил разработку легкого ручного пулемета РПЛ-20

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Калашников" завершил работу над созданием ручного пулемета РПЛ-20 для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Об этом сообщили в концерне.

«АО «Концерн «Калашников» разработало РПЛ-20 в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что пулемет будет представлен на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.

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