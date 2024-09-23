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Армия и Флот

«Калашников» завершил разработку легкого ручного пулемета РПЛ-20

 © tass.ru

Калашников" завершил работу над созданием ручного пулемета РПЛ-20 для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Об этом сообщили в концерне.

«АО «Концерн «Калашников» разработало РПЛ-20 в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что пулемет будет представлен на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.

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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/21931383

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Концерн "Калашников", пулемёт РПЛ-20, военная техника
  • Badassgoliath Badassgoliath
    23.09.2413:39:38

    В концерне отметили, что пулемет будет представлен на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.

    Если имеется намерение экспортировать данное оружие (а иначе какой смысл показывать его на международной выставке?), то потребуется его 5,56×45 мм версия.

    Разработан не только сам пулемёт, но и лента для него, ведь массовой ленты для малоимпульсных патронов ни в СССР, ни в России не выпускалось. Любопытно было бы узнать, существует ли для этой ленты что-то подобное машинке, которой набивают ленты для трёхлинейных патронов к пулемётам ПКМ и их вариантам. Остроумное устройство с ручным приводом, автоматически разворачивает патроны в нужную сторону и заталкивает в ленту. Установочное место под размер боковой стороны патронного ящика, всё продумано для работы в полевых условиях. Сам крутил во время срочной службы.

    Отредактировано: Badassgoliath~13:54 23.09.24
    #1289282
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