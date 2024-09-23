На Чукотке запущена новая птицефабрика

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Проект по строительству птицефабрики в Билибино реализовывает с 2022 года индивидуальный предприниматель Шамиль Гаджиев.

Первая очередь фабрики, включающая птичник на 7 тысяч голов, была введена в эксплуатацию в августе этого года. Сегодня предприятие производит около 6 тысяч яиц ежедневно. На предприятии создано 7 новых рабочих мест.

Сумма поддержки из регионального бюджета в этом году составила 43 млн рублей.

В ближайших планах — ввод в эксплуатацию второй очереди птичника в 2025 году, что позволит увеличить общую численность кур до 14 тысяч и полностью закрыть потребность Билибинского района в курином яйце.

Также предприниматель сообщил о планах строительства молочной фермы на 100 голов с переработкой и производством молочной продукции.

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