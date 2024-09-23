В Тюмени открылся Центр ментального здоровья и реабилитации

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Центр ментального здоровья и реабилитации ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» открылся в Тюмени. В учреждении действуют психиатрический дневной стационар для оказания помощи взрослому населению; отделение оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра в условиях дневного стационара; дневной стационар для психосоциальной реабилитации; отделение психотерапии. Он оснащён современным оборудованием. В штате — более 40 высококвалифицированных специалистов. В центре работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врача-психиатра, врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной работе и инструктора по трудотерапии.

© t-l.ru

Центр ментального здоровья и реабилитации — это немного шире, чем понимание психиатрической больницы. Ведь ментальное здоровье включает в себя множество спектров, — подчеркнул главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая Больница». больница находится в Тюмени по адресу: ул. Энергостроителей 25 к1/1.

© t-l.ru

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