Эвакуатор с КМУ Чайка NR818T 4S на базе КАМАЗ Компас

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Автомобильный завод «Чайка-Сервис» устанавливает надстройки на абсолютно любое колёсное шасси отечественного или импортного производства. Разнообразие продукции Вы можете наблюдать в каталоге. В данном информационном обзоре пойдёт речь о недавно выпущенном автомобиле с крано-манипуляторной установкой Чайка NR818T 4S на базе КАМАЗ Компас.

Чайка NR818T 4S стал победителем в конкурсе «Инновации в строительной технике в России» в номинации «КМУ года»

Отечественная крано-манипуляторная установка Чайка NR818T 4S имеет четыре телескопических секций стрелы. Такая характеристика, как вылет стрелы, для крано-манипуляторной установки имеет ключевое значение, четыре выдвигающихся секции дают вылет в 9 метров, а значит большую площадь покрытия.

Учитывая загруженность городских дорог и мест на автостоянках, огромным преимуществом является то, что кран Чайка NR818T 3S способен эвакуировать автомобили из второго парковочного ряда. Стоит отметить также, что кран способен эвакуировать не только обычный легковой транспорт, но и кроссоверы весом более 2-х тонн.

Кран оснащён сертифицированной складной траверсой с гидравлическим балансиром и ротатором. Гидравлический балансир траверсы дает возможность удерживать горизонтально, перемещаемый краном, транспорт, с различным расположением центра тяжести.

Грузоподъёмность траверсы составляет 3500 кг.

Характеристики КМУ Чайка NR818T 4S:

грузоподъемность на максимальном вылете — 1525 кг;

максимальный вылет стрелы — 9 м;

грузоподъёмность на минимальном вылете — 6100 кг;

минимальный вылет — 2,48 м;

грузовой момент — 15,5 т*м.

Фиксация автомобиля на платформе

Для фиксации и транспортировки эвакуируемого автомобиля предусмотрены два передних упора и четыре ремня с натяжными устройствами. Передний упор представляет собой треугольную призму, опирающуюся на платформу. Фиксация колесного упора осуществляется в отверстиях просечного листа.

Просечной настил платформы позволяет устанавливать упор под передние колеса автомобиля на любом расстоянии вдоль платформы. Таким образом, обеспечивается наилучшее размещение перевозимого автомобиля в зависимости от его свесов.

Характеристики сдвижной платформы — 4100 кг.

«Чайка-Сервис» ежегодно разрабатывает новую технику, внедряет новые технологии и усовершенствования, чтобы удовлетворить желания каждого из заказчиков, прежде всего, в вопросах качества и надежности.

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