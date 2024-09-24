В Адыгее запустили одно из первых в стране предприятий полного цикла, со 100% импортозамещением

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Селекционно-семеноводческий центр RUSEED на первом этапе центр будет выпускать до 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год, с выходом на полную мощность — до 10 тысяч тонн. Это 25% от объема, высеиваемого в стране. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд руб.

В перспективе в центре появятся линии для работы не только с подсолнечником, но и с другими культурами. В центре создается более 80 рабочих мест. Большинство сотрудников — жители Адыгеи.

Открытие селекционно-семеноводческого центра — это первый шаг к созданию в Адыгее семеноводческого кластера, рассказал управляющий партнер RUSEED Марк Гехт.

«Мы продолжим запускать инфраструктуру, которая необходима для реализации научных проектов в сфере селекции. Уверен, это позволит нашей компании внести существенный вклад в обеспечение продовольственной и технологической безопасности государства, а также закрепить лидерство на высококонкурентном российском рынке семян».

Компания пообещала в 2025 году запуститиь в Адыгее агробиотехнопарк, где будет создана вся инфраструктура для научной работы по созданию новых сортов и гибридов.

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