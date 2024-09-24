В РФ создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер

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Отечественные ученые создали 50-кубитный ионный квантовый компьютер, работа проведена научной группой Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН в рамках реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», координатором которой является Росатом. Экспертную поддержку реализации дорожной карты оказывает Российская академия наук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, создание 50-кубитного ионного квантового компьютера означает, что Россия вошла в число мировых лидеров сферы квантовых технологий. «Это результат серьезной работы российских ученых в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям, которую координирует Росатом. Этот показатель по кубитам отражает системное развитие квантовых технологий в нашей стране: над общими задачами слаженно работают университеты и академические институты, сформирована собственная экспертиза, развернута просветительская программа в школах и вузовская подготовка специалистов — набран очень высокий темп. Как результат, всего три страны, включая Россию, обладают квантовыми компьютерами на всех четырех приоритетных платформах — сверхпроводниках, ионах, нейтральных атомах и фотонах. Эта работа проводится для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство нашей страны на десятилетия вперед. Следующий шаг — это практическое применение квантовых вычислителей для улучшения жизни людей и придания нового качества нашей экономике», — привели в пресс-службе комментарий главы российской атомной отрасли.

Ионную ловушку, являющуюся ключевым элементом квантового ионного процессора, продемонстрировал в понедельник директор ФИАН Николай Колачевский главе правительства РФ Михаилу Мишустину на полях форума «Микроэлектроника-2024». Созданный квантовый компьютер базируется на уникальной кудитной технологии, которую российские ученые начали использовать третьими в мире, после Австрии и США. На данный момент универсальный квантовый вычислитель на ионной платформе с 50 кубитами является самым мощным квантовым компьютером в России. Доступ к нему осуществляется через облачную платформу, с помощью которой могут быть запущены базовые квантовые алгоритмы.

Российский квантовый компьютер

Впервые российский квантовый компьютер был представлен президенту России в июле 2023 года на первом Форуме будущих технологий (ФБТ). Это был 16-кубитный компьютер на ионах. Уже на втором ФБТ в феврале 2023 года была продемонстрирована 20-кубитная машина. Менее чем за год ученые увеличили количество кубитов более, чем два раза — до 50. Согласно Дорожной карте, этот показатель должен быть достигнут до конца 2024 года.

На данный момент самым мощным квантовым вычислителем является квантовый компьютер в 56 кубитов компании Quantinuum (лидирующая международная компания, в сфере квантовых вычислений). На 2024 год только шесть стран, включая Россию, обладают квантовыми компьютерами на ионах в 50 кубитов и более.

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