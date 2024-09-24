Казанский авиазавод опережающими темпами ведет строительство центра механообработки

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Масштабные работы по строительству и реконструкции Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиала АО «Туполев» будут завершены до конца 2026 года. На предприятии возводят новые и модернизируют существующие производственные корпуса, летно-испытательную базу и ряд других объектов.

Здание центра механической обработки готово на 40%. На объекте завершаются работы по устройству основного конструктива, до конца года планируется закрыть тепловой контур здания. Затем планируется установка современного высокопроизводительного технологического и складского оборудования.

«Опережающие темпы строительства нового корпуса позволят быстрее разместить и запустить более 120 современных механообрабатывающих станков, которые обеспечат строительство 20 самолетов Ту-214 в год. С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие выйдет на новый производственный уровень и существенно сократит сроки по выпуску гражданской и военной продукции», — отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Работы по техперевооружению завода проводятся в рамках государственных программ финансирования, в том числе комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Из 24 запланированных объектов, девять уже введены в эксплуатацию. Среди них — цех механосборочного производства, цех производства сварных узлов и агрегатов, стендово-лабораторный корпус и испытательный бокс для отработки бортовых систем и агрегатов и др.

Еще 15 объектов находятся в разной степени готовности: семь из них в активной фазе строительства, по остальным ведутся подготовительные работы.

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