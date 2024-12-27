Очередной Ту-214 совершил первый полёт

Очередной Ту-214 совершил первый полётСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64535, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 35-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 89-й самолёт семейства Ту-204/214.
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Источник: https://www.flightradar24.com
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