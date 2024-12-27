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sergey k 27 декабря 2024, 15:35 Авиация

Очередной Ту-214 совершил первый полёт

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 © www.flightradar24.com

В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64535, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 35-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 89-й самолёт семейства Ту-204/214.

 © www.flightradar24.com

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Источник: https://www.flightradar24.com

Ту-214, Казанский авиационный завод
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.12.2415:46:50

    SJ-100 получил положительную характеристику после очередного полета в рамках испытаний

    SJ-100 получил положительную характеристику после очередного полета в рамках испытаний. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные Ростеха.

    «Самолет показал хорошие характеристики устойчивости и управляемости. Результаты по нашей оценке положительные», — рассказал заслуженный летчик-испытатель РФ Леонид Чикунов о полете на импортозамещенном SJ-100 в ходе сертификационных испытаний машины.

    В Ростехе напоминают, что над созданием нового отечественного SJ-100 трудится кооперация из более 20 тысяч компаний по всей России от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре.

    «Сейчас в разной степени готовности находятся уже порядка 20 бортов. Идут сертификационные летные испытания отечественной машины. Уже выполнено около 30 полетов, в ходе которых проверяется работа российских агрегатов и систем», — сказали в Ростехе.

    #1294800
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.12.2415:50:54

    Началась своеобразная уборка урожая, а области гражданского самолетостроения. В 2025 году будут первые полеты не только новых Ту-214 но и других типов.

    #1294801
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    27.12.2416:01:13

    В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8, сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Параллельно ведется работа по развертыванию серийного производства SSJ-100. В различной степени готовности находится порядка 20 бортов. Импортозамещенный лайнер — это фактически новый самолет, который должен постепенно вытеснить франко-российские машины с моторами SaM146. После 2026 года корпорация выйдет на объемы выпуска до 30 лайнеров в год, но именно к тому времени загруженность парков российских авиакомпаний будет критической из-за роста спроса на перевозки и выбытия иностранных бортов, говорят эксперты.

    https://www.aex...4/12/25/279116/

    #1294804
    • Badassgoliath Badassgoliath
      27.12.2418:01:52

      Импортозамещенный лайнер — это фактически новый самолет,

      Я за то, чтобы и назвать его по-новому. От этого западопоклонничества (sukhoi super jet видите ли) меня и раньше коробило.

      #1294824
      • Нет аватара termometrix
        27.12.2418:38:50

        Я за то, чтобы и назвать его по-новому. От этого западопоклонничества (sukhoi super jet видите ли) меня и раньше коробило.

        Сухой-100.

        Или Сухой-100 ГС, чтобы не перепутали с Т-4.

        ГС-гражданский самолет.

        Отредактировано: termometrix~19:02 27.12.24
        #1294825
        • Нет аватара snikkersnepper
          27.12.2421:55:27

          Як-240 (экс-Суперджет) и Як-242 (экс-МС-21).

          И никак иначе    

          #1294840
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    27.12.2420:28:52

    Всё-таки подняли под ёлочку. Молодцы. Лиха беда начало. Возможно именно на Ту-214 будет сделана ставка в ближайшие годы.

    Хороших полётов, русский лайнер!    

    #1294828
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      27.12.2421:32:19

      МС-21 и Сухой-100 тоже русские лайнеры    

      При этом нужны все они — также потому что они будут выпускаться на разных заводах, а самолетов нужно будет много чтобы заменить старые борта.

      Чтобы только не прогнулись перед теоретически возможным возвратом к покупке зарубежных лайнеров!!!

      #1294837
      • Krutenn Krutenn
        28.12.2408:38:17

        Чтобы «не прогнулись» надо, чтобы обязательно продлевались санкции. Боинг и Эрбас делают официальные откаты по 10% с контракта. Это кстати одна из причин нашего застоя в авиации…

        #1294853
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