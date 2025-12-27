Авиалайнер Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и комплектующими, включая передовые системы безопасности, получил свидетельство об Одобрении главного изменения типовой конструкции.

Решение принято Росавиацией после положительного заключения от Авиарегистра России, подтверждающего соответствие нового оборудования заявленным требованиям.

Большое число предприятий Ростеха работало над тем, чтобы отечественный Ту-214 получил дополнение к сертификату типа. Самолёт оснастили самым современным авиационным оборудованием и системами. Сейчас в Казани ведётся масштабная модернизация завода для наращивания производства этих машин.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт вместимостью до 210 пассажиров. Машина оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А, которые производит ОДК. Выпуск импортонезависимых пассажирских самолётов этого и других типов укрепит технологический суверенитет России, повысит связность регионов и авиационную подвижность россиян.

Для самолёта разработан новый передовой комплекс БРЭО. Авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли.

Одобрение импортозамещенного Ту 214 открывает путь серийному выпуску самолётов для поставок отечественным авиакомпаниям.

Напомним: самолет — летающая лаборатория Ту-214 после доработки в рамках импортозамещения совершил первый полет в ноябре 2024 года. В дальнейшем были проведены доводочные полеты, и в феврале 2025 года машина приступила к выполнению программы дополнительных сертификационных испытаний, которая была успешно завершена.

После завершения испытательных полётов была проведена большая работа по подготовке сертификационной документации.

Ту-214 — первый из линейки импортозамещенных гражданских воздушных судов, получивший одобрение наших авиационных властей.

Авиаторы всегда считали этот самолет достойным конкурентом Boeing и Airbus. По ряду характеристик они сопоставимы, а по дальности полета у Ту-214 значительное превосходство: он может летать на расстояние до 6,5 тыс. км. С полной коммерческой загрузкой — до 4 тыс. км. Максимальная пассажировместимость — 210 пассажиров.

Ту-214 хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации на пассажирских авиалиниях и были выбраны в качестве базовой модели для создания целого ряда самолетов специального назначения.

Как подчеркивали ранее эксперты, этот самолет станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом. Образно говоря, будет «прародителем» линейки полностью отечественных «туполевых».