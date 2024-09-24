В Вологодской области завершилось строительство новой фермы на 650 голов

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На территории недавно построенной фермы племзавода «Союз» в Сокольском районе могут находиться 650 коров беспривязного содержания с родильным отделением, доильным залом, системой вентиляции и очистки, сообщает департамент сельского хозяйства Вологодской области.

«На предприятии внедрены новейшей техники и технологии производства. Проведена реконструкция зерносушильного хозяйства и системы электроснабжения животноводческого комплекса, масштабная модернизация технологии доения коров», — сообщают сотрудники учреждения.

Основное направление предприятия — молочное животноводство. Сейчас в хозяйстве насчитывается 1200 голов КРС, из них 550 голов — дойное стадо. Ежедневные надои молока составляют около 14 тонн. Валовое производства молока за 2023 год составило 5561,6 тонн.

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