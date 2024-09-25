Фотофакт: буксировка НИС «Академик Лавёров» проекта 23520 в Санкт-Петербург на достройку

Научно-исследовательское судно «Академик Лаверов» проекта 23520 на буксирах вывели из Выборга (Ленинградская область) и взяли курс на Санкт-Петербург.

© fleetphoto.ru

Океанографическое исследовательское судно специального назначения проекта 23520 с расширенными функциями по изучению верхней полусферы разработано «ЦМКБ «Алмаз» в рамках ОКР «Сапфир-ТП» с учётом полученного опыта проектирования, строительства и эксплуатации судов специального назначения.

© fleetphoto.ru

Церемония закладки НИС «Академик Лавёров» состоялась на ПАО «Выборгский судостроительный завод» в Выборге 1 июля 2021 года. Публично заявлено, что судно строится для нужд Российской академии наук для проведения научных исследований в Мировом океане и будет передано управлению научно-исследовательского флота дальневосточного отделения РАН.

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