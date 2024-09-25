Завершены ходовые испытания судна «Кречет» проекта 3050.1А

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Судно построено Кингисеппским машиностроительным заводом по заказу ФКУ «Речводпуть». Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

В акватории Невы успешно завершились ходовые испытания второго обстановочного судна проекта 3050.1А «Кречет», построенного в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Судно пополнит флот Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.

Суда проекта 3050.1А предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, периодического вождения методом толкания барж водоизмещением не более 400 тонн.

Судно оборудовано новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

Всего в рамках проекта строится 13 судов. Все они будут поставлены для работы в Камском бассейне, Канале имени Москвы, Двинско-Печорском бассейне, Волго-Балтийском бассейне, Енисейском бассейне, Волго-Донском бассейне, Байкало-Ангарском бассейне, Обь-Иртышском бассейне, по два судна отправятся в Ленский и Амурский бассейны внутренних водных путей, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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