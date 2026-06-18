Приёмочная комиссия подписала акт приёмки нового обстановочного судна проекта 3050.1А «Леонид Комаров».

В ближайшее время обстановочное судно пополнит флот администрации Камского бассейна внутренних водных путей.

Судно будет обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Напомним, первые шесть судов проекта 3050.1 были заложены на Кингисеппском машиностроительном заводе в январе 2021 года.

Всего в рамках проекта будет построено 13 судов. Девять из них уже задействованы на внутренних водных путях для обслуживания навигационной обстановки.

Строительство ведётся на Кингисеппском машиностроительном заводе по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Суда проекта 3050.1А оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

ТТХ ЛЕОНИД КОМАРОВ

Валовая вместимость (т) 82

Длина габаритная (м) 27,60

Ширина габаритная (м) 4,35

Высота борта (м) 1,50

Осадка судна (м) 1

Скорость (уз) 10,8