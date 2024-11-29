стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 29 ноября 2024, 14:59 Судостроение и судоходство

Два обстановочных судна проекта 3050.1А приняты заказчиком

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © www.korabel.ru

Суда проекта 3050.1А строятся Кингисеппским машиностроительным заводом по проекту Горьковского центрального конструкторского бюро речного флота для ФКУ «Речводпуть».

Государственная комиссия подписала акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А, которые пополнят флот Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей.

Ранее суда успешно прошли ходовые испытания в акватории Невы, была проверена работоспособность всех механизмов и оборудования, подтверждены технические характеристики.

Всего в рамках проекта строится 13 судов. Все они будут использоваться подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходных путей, контроля глубин судового хода и других видов работ по обеспечению безопасности судоходства, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...a_3050_1a_prinyaty_zakazchikom.html

Санкт-Петербург, Кингисеппский машиностроительный завод, проект 3050.1А
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,