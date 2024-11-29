Два обстановочных судна проекта 3050.1А приняты заказчиком

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Суда проекта 3050.1А строятся Кингисеппским машиностроительным заводом по проекту Горьковского центрального конструкторского бюро речного флота для ФКУ «Речводпуть».

Государственная комиссия подписала акты приемки двух обстановочных судов «Стерх» и «Чибис» проекта 3050.1А, которые пополнят флот Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей.

Ранее суда успешно прошли ходовые испытания в акватории Невы, была проверена работоспособность всех механизмов и оборудования, подтверждены технические характеристики.

Всего в рамках проекта строится 13 судов. Все они будут использоваться подведомственными Росморречфлоту администрациями бассейнов внутренних водных путей для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходных путей, контроля глубин судового хода и других видов работ по обеспечению безопасности судоходства, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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