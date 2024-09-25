«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск электромобилей Lada e-Largus

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Сборка электрокара ведется на принадлежащем «АвтоВАЗу» заводе «LADA Ижевск».

«Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей», — отметил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada e-Largus — это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Семейство электромобилей Lada e-Largus будет включать пассажирские и коммерческие универсалы, которые будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью.

На e-Largus устанавливается электромотор с пиковой мощностью до 120 кВт. Максимальная скорость электромобиля — до 145 км/ч. Разработкой электросиловой установки занималась компания «Системы автономной энергии» (входит в ГК «Итэлма») в сотрудничестве с инженерами «АвтоВАЗа».

Электромобиль производится по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации Lada e-Largus превышает 50%.

Автопроизводитель говорит, что e-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре.

Серийное производство обычных Lada Largus запустили в Ижевске 15 мая 2024 года.

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