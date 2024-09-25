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Новый центр станет важным шагом к развитию собственных технологических компетенций в перспективном секторе производства батарейных материалов в России

«Норникель» открыл Батарейный технологический центр в Санкт-Петербурге. Этот проект знаменует новый этап в деятельности компании, направленный на развитие технологических компетенций в перспективном секторе никельсодержащих катодных активных материалов (CAM) — одного из ключевых компонентов для современных аккумуляторов.

Новый центр сосредоточится на разработке и исследованиях батарейных материалов на базе уникального по российским меркам технологического оборудования, позволяющего осуществлять весь цикл синтеза и тестирования в специализированных условиях.

Виталий Бусько, вице-президент по инновациям «Норникеля», прокомментировал: «Норникель» инвестирует значительные средства в развитие нового научно-исследовательского потенциала, который также призван стать важным элементом глобальной стратегии компании по расширению своих технологических компетенций. Создание научной базы для производства катодных активных материалов отвечает целям России по обеспечению полного цикла производства батарей для электротранспорта".

На базе научного центра «Норникеля» уже получены первые образцы катодных материалов спецификации NCM 811+, также планируется дальнейшая работа по разработке новых продуктов. Ожидается, что результаты работы Батарейного центра станут основой для запуска перспективных проектов по созданию производств в области батарейных материалов в будущем.

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