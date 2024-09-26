В Самаре заложили кили двух катамаранов проекта 04790

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Самарская верфь «Нефтефлот» построит суда по проекту «Форсс-Технологии» по заказу ГТЛК в рамках госпрограммы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

Торжественная церемон ония закладки килей двух пассажирских катамаранов по проекту 04790 Соммерс L состоялась сегодня на самарской верфи «Нефтефлот».

В ней приняли участие руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Владимирович Тарасенко, а также члены правительства Самарской области, депутаты всех уровней, а также представители федеральных структур, осуществляющих контроль строительства судна.

Судно катамаранного типа предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям, в морских прибрежных водах Российской Федерации и соответствует классу Российского Морского Регистра Судоходства. Его пассажировместимость составит около 300 человек. Судно длиной около 38 м, шириной около 9,5 оборудовано двумя двигателями по 400 кВт будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.

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Цена контракта превышает 800 млн. рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику осенью 2025 года.

Напомним, компания «Нефтефлот» заключила контракты с ГТЛК на строительство и поставку двух пассажирских катамаранов для одного из российских перевозчиков в декабре 2022 года.

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