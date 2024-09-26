Вельский ЛПК переходит на отечественные датчики автоматизации
В тестовом режиме оптическое оборудование от российского производителя внедрили на всех участках линии — на 95% были заменены немецкие и японские датчики, которые использовались ранее. Для монтажа датчиков специалистами АСУП изготовлены дополнительные кронштейны и соединительные штекеры.
Первые испытания показали, что отечественные аналоги не уступают импортным в точности срабатывания и скорости работы, а также обладают более широким функционалом для настройки и регулировки.
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