В подмосковной Коломне запустили производство по пошиву нижнего белья

© kolomnagrad.ru

Коломенская компания «ЛЭНЖИ» запустила работу нового цеха по пошиву нижнего белья. Построить и ввести в эксплуатацию новое здание предприятию помогла президентская мера поддержки «Промышленная ипотека».

В новом цехе на площади 1,5 тыс. кв. м организовано производство законченного цикла, охватывающее весь процесс — от проектирования изделий в экспериментальном цехе до раскроя, пошива и последующей отгрузки. Здесь созданы удобные и функциональные рабочие места, швеи и закройщицы трудятся на современном оборудовании.

© kolomnagrad.ru

© kolomnagrad.ru

https://kolomna...nego-belja.html

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.