В подмосковной Коломне запустили производство по пошиву нижнего белья
Коломенская компания «ЛЭНЖИ» запустила работу нового цеха по пошиву нижнего белья. Построить и ввести в эксплуатацию новое здание предприятию помогла президентская мера поддержки «Промышленная ипотека».
В новом цехе на площади 1,5 тыс. кв. м организовано производство законченного цикла, охватывающее весь процесс — от проектирования изделий в экспериментальном цехе до раскроя, пошива и последующей отгрузки. Здесь созданы удобные и функциональные рабочие места, швеи и закройщицы трудятся на современном оборудовании.
https://kolomna...nego-belja.html
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