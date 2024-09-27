В Домодедово стартовало строительство производственного здания компании «Технопарк «Импульс»

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В городском округе Домодедово стартовало строительство производственного здания общей площадью более 6 тыс. квадратных метров. Компания «Технопарк «Импульс» — единственный в России производитель высокотехнологичного навесного оборудования — инвестирует в строительство новой производственной площадки 340 миллионов рублей.

В новом производственном здании разместятся зоны сборки оборудования, механообработки, сварки, компрессоров, склад комплектации и другие технические помещения. Здесь ежегодно будут производить 4 тысячи единиц навесного оборудования на коммунальную технику.

Ожидается, что строительство завершится в первом квартале 2026 года.

Земельный участок для расширения производства «Технопарку» предоставлен по региональной программе импортозамещения «Земля за 1 рубль».

На всех этапах реализации проекта застройщику оказывает помощь персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

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