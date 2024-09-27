В Кировской области открыли Центр медицинской реабилитации для участников СВО

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В Кировской области начал работу Центр медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей, передает корреспондент ТАСС. Более 400 семей военнослужащих ежегодно смогут проходить оздоровление в центре.

Кировский центр — один из первых в России. В здании разместились 17 палат, в том числе семейного типа. В Центре работает зал лечебной физкультуры, оснащенный реабилитационными тренажерами, зал физиолечения, медицинского массажа, тренажерный зал, комнаты психологической разгрузки, игровая комната для детей, столовая. Часть номеров специально подготовлены для маломобильных граждан.

Центр действительно современный, по-домашнему уютный, в нем работают неравнодушные медики. Очень важно, что наши ребята могут приехать сюда с женами и детьми, проводить время вместе, гулять, посещать экскурсии. Это не только объединяет семью, но и делает восстановление более успешным. Президент России ранее отмечал, что близкие — это лучшие специалисты по реабилитации, и это доказано многочисленными примерами героев. Уверена, что центр станет гостеприимным домом для наших защитников.

Центр создали менее чем за год. Здание предоставил регион по поручению губернатора Александра Соколова, за бюджетный счет центр оснастили оборудованием. Работы по капитальному ремонту здания для размещения Центра начались в октябре 2023 года.

Создание Центра медицинской реабилитации — это выполнение поручений президента и наш вклад в поддержку и заботу о тех, кто сейчас защищает Россию. Семья имеет огромное значение для каждого человека, и у наших военнослужащих будет возможность вместе с семьей восстанавливать свое здоровье. Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение здесь смогут проходить свыше 400 семей участников СВО.

Почти 40 мер поддержки

В регионе принято 39 мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Создание центра реабилитации — еще одна мера поддержки.

Мы одними из первых в стране начали строить центр медицинской реабилитации для военнослужащих. Место выбрано не случайно, Митино — это востребованное курортное место. Поэтому восстановлению воинов будет способствовать и прилегающая к Центру территория. Участок благоустроили, оборудовали зону активного отдыхас уличными тренажерами и дорожками для прогулок.

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