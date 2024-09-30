Кили шести краболовов проекта ССа 5712LS заложены в Нижегородской области

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На Окской судоверфи началось строительство шести краболовов по проекту «Дамен Инжиниринг» для ГК «Русский Краб».

Краболовные суда предназначены для добычи и перевозки живого краба. Серия заказана ГК «Русский Краб» в рамках исполнения инвестиционных обязательств по итогам крабовых аукционов 2023 года. Контракты на строительство подписаны в апреле текущего года. По их условиям строительство должно быть завершено в 2028 году.

Ввод в эксплуатацию современных краболовных судов будет способствовать повышению эффективности промысла, обеспечит высокую сохранность живой продукции. Проект новых судов предусматривает более комфортные и безопасные условия труда для экипажей, отмечает телеграм-канал ГК «Русский Краб».

Ранее компания уже заказала Окской судоверфи три краболова-процессора и три краболова для добычи и перевозки живого краба, строительство которых предусмотрено инвестиционными обязательствами по итогам первого этапа крабовых аукционов.

Общая численность судов нового флота, построенных для ГК «Русский Краб» на российских верфях в рамках программы инвестквот, составит 16 единиц.

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