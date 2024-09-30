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Судостроение и судоходство

Кили шести краболовов проекта ССа 5712LS заложены в Нижегородской области

 © www.korabel.ru

На Окской судоверфи началось строительство шести краболовов по проекту «Дамен Инжиниринг» для ГК «Русский Краб».

Краболовные суда предназначены для добычи и перевозки живого краба. Серия заказана ГК «Русский Краб» в рамках исполнения инвестиционных обязательств по итогам крабовых аукционов 2023 года. Контракты на строительство подписаны в апреле текущего года. По их условиям строительство должно быть завершено в 2028 году.

Ввод в эксплуатацию современных краболовных судов будет способствовать повышению эффективности промысла, обеспечит высокую сохранность живой продукции. Проект новых судов предусматривает более комфортные и безопасные условия труда для экипажей, отмечает телеграм-канал ГК «Русский Краб».

Ранее компания уже заказала Окской судоверфи три краболова-процессора и три краболова для добычи и перевозки живого краба, строительство которых предусмотрено инвестиционными обязательствами по итогам первого этапа крабовых аукционов.

Общая численность судов нового флота, построенных для ГК «Русский Краб» на российских верфях в рамках программы инвестквот, составит 16 единиц.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...zheny_v_nizhegorodskoy_oblasti.html

Нижегородская обл, Навашино, Окская судоверфь, проект ССа 5712LS
  • Нет аватара vajo
    01.10.2409:36:01

    Постоянно новые краболовы спускают на воду. А в магазинах крабов что-то до сих пор не видно.

    #1289711
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      01.10.2410:01:30

      Ты где живёшь? В Тольятти с этим все нормально.

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~10:55 01.10.24
      #1289714
  • NikolaevNV NikolaevNV
    01.10.2410:10:18

    В моём райцентре (Серпухов) тоже есть, пара видов, свежезамороженный, vajo судя по вашим комментариям вы явно не из России… а вот почему у вас там так всё плохо лучше спросите у зеркала.

    #1289716
    • Нет аватара vajo
      01.10.2413:01:37

      «В моём райцентре (Серпухов)» где-нибудь из Львова. Тоже могу сказать, что ты не из России. Хохлы очень любят постоянно писать, что они из России — мимикрируют под русских.

      «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

      #1289727
  • NikolaevNV NikolaevNV
    01.10.2413:18:30

        Прокололся ты все-таки, прям по Фрейду. Да, сижу на усраине, и рассказываю как Вам в России жить хорошо    . Ты прям махровый видать, логика селюку не ведома…

    Отредактировано: NikolaevNV~13:20 01.10.24
    #1289730
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