Кили шести краболовов проекта ССа 5712LS заложены в Нижегородской области
На Окской судоверфи началось строительство шести краболовов по проекту «Дамен Инжиниринг» для ГК «Русский Краб».
Краболовные суда предназначены для добычи и перевозки живого краба. Серия заказана ГК «Русский Краб» в рамках исполнения инвестиционных обязательств по итогам крабовых аукционов 2023 года. Контракты на строительство подписаны в апреле текущего года. По их условиям строительство должно быть завершено в 2028 году.
Ввод в эксплуатацию современных краболовных судов будет способствовать повышению эффективности промысла, обеспечит высокую сохранность живой продукции. Проект новых судов предусматривает более комфортные и безопасные условия труда для экипажей, отмечает телеграм-канал ГК «Русский Краб».
Ранее компания уже заказала Окской судоверфи три краболова-процессора и три краболова для добычи и перевозки живого краба, строительство которых предусмотрено инвестиционными обязательствами по итогам первого этапа крабовых аукционов.
Общая численность судов нового флота, построенных для ГК «Русский Краб» на российских верфях в рамках программы инвестквот, составит 16 единиц.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com
01.10.2409:36:01
01.10.2410:01:30
01.10.2412:55:06
01.10.2410:10:18
01.10.2413:01:37
01.10.2413:18:30